Individueel EK-zilver voor Jeanine Nieuwenhuis

Nadat het Nederlandse team gisteren goud won in de landenwedstrijd van het Europees kampioenschap U25 in Hongarije, is er vandaag ook een medaille in de individuele proef. Daar zorgde Jeanine Nieuwenhuis voor. Zij reed TC Athene (v. United) naar zilver.

Op het EK U25 vorig jaar in Italië won Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene individueel goud. Het duo ging vandaag een tijd aan de leiding in het klassement en het leek erop dat ze haar titel ging prolongeren. Maar uiteindelijk werd het met de fraaie score van 74,103% zilver.

De Koeyer en Van Zwambagt

Ook de overige Nederlandse combinaties presteerden sterk met een plek in de tien en dikke 70% plus-scores. Jasmien de Koeyer reed Esperanza (v. Desperados) naar 71,897%. Dat was goed voor de zevende plek. Febe van Zwambagt, die bezig is aan haar eerste EK bij de U25, zette met Edson (v. Winningmood) 70,692% op de borden en werd daarmee negende. Dat betekent dat alle drie de Nederlandse combinaties zich geplaatst hebben voor de kür op muziek.

Goud en brons

Het goud en het brons gingen naar Duitsland.

Uitslag

Bron: Horses.nl