Jasmien de Koeyer uitgesloten na twee fouten: ‘Dit is de ergste nachtmerrie’

Jasmien de Koeyer behoorde samen met haar expressief bewegende merrie Esperanza (Desperados FRH x Krack C) vooraf tot één van de kanshebbers op een medaille op het Europees kampioenschap U25, maar de amazone raakte in de landenproef de weg kwijt in de galoptour. Twee programmafouten zorgden ervoor dat de amazone werd uitgesloten. "We hadden, of hebben hopelijk nog, een redelijke kans op een medaille, maar ik heb echt het gevoel dat ik het voor het team verprutst heb", vertelt de duidelijk geëmotioneerde De Koeyer.

“We hadden alles tot in de puntjes voorbereidt en alles klopte. Het is hier super georganiseerd, Monique heeft me nog geholpen en ik had met losrijden het gevoel dat dit helemaal goed moest komen”, blikt de amazone terug.

Fantastisch gevoel

“Tien minuten voor in de baan in ging heb ik Esperanza nog wat scherper gemaakt en ik begon echt met een fantastisch gevoel aan mijn proef. Na een fijn draf- en stapgedeelte raakte ik in de galoptour de weg kwijt. Ik dacht op een gegeven moment dat ik me herpakt had, maar maakte nog een fout en uitsluiting volgde.”

Nachtmerrie

“Ik vind het vooral voor het team echt een nachtmerrie. Natuurlijk zou het ook jammer als het in de individuele proef was gebeurd, maar dit is verschrikkelijk, omdat ook het team ervan afhankelijk is. Esperanza kan ik niets kwalijk nemen, zij deed het fantastisch en ze was er helemaal voor me. Maar ik kon het niet waarmaken.”

Dankbaar

De amazone is heel dankbaar voor alle steun die ze na afloop kreeg. “Heel veel mensen hebben me getroost. Monique heeft van alles geprobeerd om me toch nog te laten starten. Ik wil haar dan ook heel graag bedanken voor alles wat ze voor met doet en heeft gedaan. Voor m’n ouders baal ik heel erg. Ze hebben er super veel tijd en energie in gestoken om dit haalbaar te maken.”

Toekomst

Tussen alle emoties door weet De Koeyer dat ze er sterker uitkomt. “Ik heb nog twee jaar U25 voor me en Esperanza is nog jong. Ze heeft nog veel meer in zich. We hebben al hele goede dingen laten zien, maar ik denk dat we dit maar snel achter ons moeten laten. De komende dagen ben ik er voor het team en ik hoop dat ze het heel goed doen!”

Bron: Horses.nl