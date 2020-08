Jeanine Nieuwenhuis: ‘Het was weer een feestje’

De medailleregen op het Europees kampioenschap in Hongarije blijft maar doorgaan. Jeanine Nieuwenhuis ging vandaag naar de individuele zilveren medaille. De U25-amazone realiseerde met TC Athene (v. United) 74,10%. “Het was weer een feestje om hier te mogen rijden”, vertelt een blije Nieuwenhuis.

Het was al vroeg dag voor de 25-jarige amazone, want na de euforie van de gouden teammedaille mocht zij vanmorgen vroeg haar bed uit om in de vroegte haar individuele proef te rijden. “TC Athene had niet de meeste hersteltijd, maar ik ben heel tevreden met hoe hij liep. Hij heeft zoveel kwaliteit en geeft altijd alles; dat voelt gewoon heerlijk.”

Lang wachten

Als tweede starter is het vervolgens een lange ochtend, voordat bekend is welke kleur Nieuwenhuis’ medaille heeft. “Dat wachten is vreselijk, dat vind ik het ergste aan vroeg starten. Ik ben heel blij met mijn zilveren medaille. Ik heb gereden zoals ik wilde rijden en mijn proef was gewoon goed. Ik had geen missers. Het niveau is hoog en mijn collega’s hebben ook stappen gemaakt in het afgelopen jaar. Als iemand anders op het moment beter is, dan is hij gewoon beter.”

Heel erg rustig ademhalen

“Ik ben blij dat we in dit coronatijdperk hier toch kunnen rijden en met elkaar strijden om de titels. Dat doet de sport goed. We zijn hier met twee sterke Nederlandse teams en hadden gisteren, ondanks de nodige tegenslagen, twee gouden teammedailles. Ik ga nu even heel erg rustig ademhalen en mijn paard de tijd geven om te herstellen. Morgen is een rustdag en vrijdag gaan we er in de kür op muziek weer met het mes tussen onze tanden tegenaan. We zien wel wat dat brengt. Wat het doel is? Goed paardrijden!”

Bron: Persbericht KNHS