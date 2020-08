Jeanine Nieuwenhuis: ‘Op het maximale van ons kunnen’

Jeanine Nieuwenhuis behaalde vrijdag haar tweede zilveren individuele medaille op het Europees kampioenschap in Hongarije. De amazone won vorig jaar alle proeven op het EK, maar vond het dit jaar niet erg om met zilver genoegen te nemen. "Ik zag de Deense na mij rijden en dat was waanzinnig goed. Natuurlijk hoopte ik op goud, maar het was niet erg om hier van te verliezen."

“Ik denk dat we een fantastische kür hebben neergezet, daar ben ik onwijs blij mee. Voor dit moment was het op het maximale van ons kunnen”, vertelt Nieuwenhuis. “Ik ben hartstikke blij en trots op deze zilveren medaille.” Ze vervolgt: “Met de coronaperiode was de voorbereiding anders dan anders. Ik wist dat ik alles uit de kast moest trekken om medailles te winnen.”

Specialiteit

“Het niveau is met de jaren flink gestegen. Ik heb voor het eerst eners met één hand gedaan en ook de lijn met uitgestrekte galop, gevolgd door een pirouette en daarna een wisselserie voelde heel goed. Dat is echt de specialiteit van mijn paard”, vertelt Nieuwenhuis trots.

Hard oefenen

Voor Nieuwenhuis is het haar laatste jaar in deze leeftijdscategorie. “Ik ga heel hard oefenen om met de grote mensen mee te kunnen. Ik heb al een aantal keer Grand Prix gestart, dat was al heel goed en ik denk dat we ondertussen weer een stapje hebben gemaakt. Dat is voor de toekomst, nu ga ik eerst met mijn familie en vriend Budapest verkennen en het samen vieren.”

Bron: Persbericht KNHS