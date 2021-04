Jeugd-EK dressuur verplaatst naar Oliva

De Europese Kampioenschappen voor de dressuurjeugd werden in november vorig jaar toegewezen aan de CES Valencia Tour, waar eerder dit jaar het rhino-virus uitbrak. Na de rhinoramp verloor de concoursorganisatie twee CDI's en was het onduidelijk of Valencia het EK Children, Junioren en Young Riders nog mocht organiseren. Begin april werd duidelijk dat de FEI op zoek ging naar een alternatieve locatie. De nieuwe locatie voor het Europees Kampioenschap is de Spaanse plaats Oliva.

De datum voor het Europees Kampioenschap verandert niet, het EK blijft van 5 tot 11 juli op de agenda staan. Het is niet de eerste keer dat in Oliva een EK plaatsvindt, in 2016 kreeg de plaats ook al een EK voor de dressuurjeugd toegewezen.

Bron: Horses.nl / St-Georg