Jeugdselecties Europeeskampioenschap dressuur bekend

Bondscoaches Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels hebben de combinaties bekend gemaakt waarmee zij af willen reizen naar het EK dressuur voor de jeugd in Hongarije. Dit jeugd EK voor alle leeftijdscategorieën wordt verreden van 9 tot en met 30 augustus in Budapest region – Pilisjàszfalu.

Het EK begint van 9 tot en met 14 augustus met de strijd voor Junioren en Children, van 16 tot en met 21 augustus is het de beurt aan de Young Riders en U25, in de laatste week (25 -30 augustus) komen de ponycombinaties in actie.

Ervaren

Monique Peutz gaat met een ervaren selectie op pad. In haar teams zit zowel bij ruiters als paarden al veel EK ervaring. De enige amazones die opgaan voor hun internationaal kampioenschapsdebuut zijn Quinty Vossers en Shanna Baars. “We gaan met een zeer gemotiveerde groep ruiters naar Hongarije. Allen hebben ze op de observatiewedstrijden laten zien hun paarden fijn in vorm te hebben. Ik ga met vertrouwen naar Hongarije. Het is een mooie locatie en ik ben er zeker van dat we kunnen genieten van fraaie dressuursport.” In de selecties van Peutz bevinden zich met Jeanine Nieuwenhuis, Marten Luiten, Daphne van Peperstraten en Thalia Rockx vier leden van het KNHS Talententeam.

De selecties van Monique Peutz bestaan uit onderstaande combinaties:

Junioren:

Young Riders:

U25:

Mocht bij een van de ruiters waar een reservepaard staat aangegeven onverhoopt het eerste paard uitvallen, dan gaat hun reservepaard voor de reservecombinatie.

Sterk team

Imke Schellekens kijkt met vertrouwen uit naar het EK voor haar Children. “We hebben denk ik een sterk team met vier combinaties die al hebben laten zien dat ze steady dikke scores van ruim in de 70%, soms zelfs richting 80% kunnen scoren.” De ponyselectie wordt later bekend gemaakt door Imke, die hebben nog een observatiewedstrijd te gaan.

De selectie Children bestaat uit:

Kebie Raaijmakers – Happy Feet (v. Tuschinski)

Veerle Farla – Formidable (v. Tango)

Maura Knipscheer – Amaretto (v. Krack C)

Veerle van Hof – Don Diablo (v. Westpoint)

1ste Reserve: Elise de Loos – Enzo (v. Oscar)

Bron: Horses.nl/KNHS