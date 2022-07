Junioren en Young Riders team voor EK dressuur bekend

Het Europees Kampioenschap dressuur voor Junioren en Young Riders vindt plaats van 25 tot en met 31 juli in Hartpury (Groot-Brittannië). Voor de titelstrijd heeft bondscoach Monique Peutz-Vegter haar selectie bekend gemaakt. Het juniorenteam bestaat uit vier amazones en een reserve. De Young Riders hebben een ruiter als reserve en het team wordt gevormd door vier amazones.

Monique Peutz-Vegter is bondscoach van de Junioren en de Young Riders. Voor het Europees Kampioenschap Junioren selecteerde ze de top vier van het afgelopen NK Dressuur in Ermelo. De top drie rijdt met dezelfde paarden op het EK. Micky Schelstaete start op het EK haar paard Knight Rider. Reserve Sanne van der Pols heeft al veel EK-ervaring en won met Cuvanck PP teambrons in 2020.

In het Young Riders EK team koos de bondscoach voor de nummers 2 en 3 van het NK Young Riders, Brandy Bos en Shanna Baars. Kampioen Marten Luiten ontbreekt. Voor hem ligt het EK U25 in het verschiet. Het team wordt gecompleteerd door Robin Heiden en Jo-Anne Koch. Tom Verhoeven heeft de rol van reserve gekregen.

Volledige selectie

Junioren

Jill Bogers met Lennox U.S. (v.Grand Galaxy Win)

Micky Schelstraete met Knight Rider (v.Uphill)

Rowena Weggelaar met Don Quichot (v.United)

Lara van Nek met Fariska (v.Vivaldi)

Sanne van der Pols met Cuvanck PP (v.Downtown) (reservecombinatie)

Young Riders

Shanna Baars met Farzana G (v.Ampère)

Brandy Bos met Florett W (v.Jazz)

Robin Heiden met Gasmonkey (v.Tuschinski)

Jo-Anne Koch met Darabel (v.Westpoint)

Tom Verhoeven met Honey d’Or (v.Chippendale) (reservecombinatie)