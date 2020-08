Kebie Raaijmakers derde in inleidende proef Children

Kebie Raaijmakers heeft met Happy Feet (Tuschinski x Animo) de derde plaats behaald in de inleidende proef voor Children op het Europees kampioenschap in Hongarije. De amazone realiseerde een score van 82,363% en hoefde daarmee alleen de twee Duitse amazones Clara Paschertz en Emily Rother voor te laten gaan.

Happy Feet loopt inmiddels al zijn vierde EK bij de Children. In 2017 en 2018 won hij met Sanne Buijs in het zadel individueel goud en vorig jaar stuurde Senna Evers hem naar de zevende plaats. Met een dergelijke start als in Hongarije, lijkt Happy Feet wederom één van de kanshebbers op een medaille.

Topresultaten

De andere drie Nederlandse amazones gingen ook goed van start in de inleidende proef. Veerle van Hof stuurde Don Diablo (Westpoint x Polansky) met 80,203% naar de vijfde plaats, Veerle Farla volgt met Formidable (Tango x Purioso) met 78,465% op plaats zes en Maura Knipscheer met Amaretto (Krack C x Jazz) op zeven met 77,238%.

Bron: Horses.nl