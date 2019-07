Kimberly Pap stijgt boven zichzelf uit: ‘Niet normaal!’

“Niet normaal!”, reageert Kimberly Pap na het behalen van de bronzen medaille in de kürfinale op het EK voor dressuurjeugd. “Het zilver in de individuele proef was al top, maar vandaag was het toch een nieuwe dag. Het is wel heel gaaf dat het zo uitpakt. Eigenlijk liep Vloet Victory heel goed in de kür. Het drafgedeelte was heel mooi en in de staponderdelen ging het ook vlekkeloos."

“In de galoptour ontstond helaas tot twee keer toe een fout in de serie om de drie. Ik had niet verwacht dat ik met zo’n grote fout alsnog mee kon doen om de medailles. Na afloop stond ik op zilver en toen moest er nog één. Het maakte ook niet uit, want ik was vooral heel blij.

Eerste jaar Young Riders

Het is het eerste jaar bij de Young Riders voor de tweedejaarsstudente Commerciële Economie. “Vloet Victory krijgt eerst even vakantie en dan gaan we weer verder met de wedstrijden. Ik hoop dat ik volgend jaar weer een EK met hem kan rijden. Hij is zeventien, maar ik moet zeggen dat hij fitter is dan ooit.”

Bron: KNHS