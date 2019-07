Kür YR: Semmieke Rothenberger voorkomt compleet Nederlandse topdrie

De Nederlandse dressuurjeugd kan straks kwartetten met medailles. Vandaag had er goud, zilver en brons bij de reeds grote collectie medailles kunnen komen in de kür voor young riders kunnen zijn voor Esmee Donkers, Kimberly Pap en Daphne van Peperstraten, maar toen moest favoriete Semmieke Rothenberger nog rijden. Die maakte het spannend door een dikke fout te maken, maar de jury zette haar met 78,05% boven Esmee Donkers (77,38%). Donkers reed reed een prachtige kür met Chaina (v. Sir Donnerhall), maar moest het kürgoud dat ze vorig jaar in Fontainebleau won op het EK dus overgeven aan Rothenberger.

Op de kür van Donkers met Chaina was werkelijk niks af te dingen, alles lukte en Chaina liep voor wat ze waard is. Twee juryleden (Isobell Wessels bij H en Anne Prain bij B) zagen Donkers ook als winnaar met respectievelijk 79,375% (de hoogste score die gegeven werd vandaag) en 76,75%. Maria Colliander zette Donkers op 2 met 78,825%, Francis Verbeek had met 76% plaats 3 in gedachten (achter Semmieke Rothenberger en Kimberly Pap) en Lars Andersson plaats 4 met 75,95% (achter Rothenberger, Pap en Van Peperstraten). Helemaal eens over de top van het klassement was het jurypanel het dus niet, maar het lag ook dicht bij elkaar.

Rothenberger wint met 78,05%

Semmieke Rothenberger was op voorhand al favoriet met Dissertation (v. Don Crusador), maar maakte het in haar kür nog wel spannend. Ze maakte een dikke fout in het galopappuyement naar links. Dissertation wilde niet changeren naar links en daardoor ging het appuyement de mist in. Later werd het appuyement nog wel (goed) herhaald, maar of de proef van Rothenberger beter was dan die van Donkers valt te betwisten. Maria Colliander en Lars Andersson hadden Rothenberger met dik 79% ruimschoots bovenaan staan en ook Francis Verbeek vond de proef met 77,375% de beste van vandaag.

Pap en Van Peterstraten

Kimberly Pap mocht met Vloet Victory (v. Jazz) brons in ontvangst nemen met 76,775%. Pap reed de kür van haar leven en piekte precies op het juiste moment dit jaar: op het kampioenschap. De bij de junioren onverslaanbare Daphne van Peperstraten viel met Greenpoints Cupido (v. Johnson) net buiten het podium. De combinatie werd vierde met 76,3%.

Uitslag

