Kyra Jonkers opent EK Children met 80,238%

Kyra Jonkers en Eyecatcher (Uphill x Havidoff) wonnen tot nu toe alles waaraan ze deelnamen, waaronder vorige maand goud op het NK Dressuur bij de Children. Vandaag is het duo sterk van start gegaan op het Europees kampioenschap voor de dressuurjeugd in Oliva. In de inloopproef, die niet meetelt voor de titelstrijd, noteerden ze de fraaie score van 80,238% en staan daarmee na de eerste dag op de tweede plaats.