Lara van Nek met ruim 77% aan kop bij Children

Lara van Nek had zich geen betere start van het Europees kampioenschap in San Giovanni kunnen wensen. De amazone stuurde Fariska (Vivaldi x Nourejev) met 77,461% niet alleen naar een dik persoonlijk record in de inleidende proef voor Children, maar gaat na de eerste dag ook nog eens ruimschoots aan de leiding.

Op het Nederlands kampioenschap kon Lara van Nek de negenjarige merrie niet aan start brengen vanwege een kleine blessure, maar greep daar wel de titel met haar andere troef Amazing Comeback (Negro x Krack C). Onlangs liet de amazone op CDI Exloo al zien dat Fariska weer in topvorm verkeerd en dat bleek ook in San Giovanni.

Top drie

Op de tweede plaats, met ruim vijf procent minder, volgt Clara Paschertz. De Duitse stuurde Belvedere (Belissimo M x Dream of Glory) naar precies 72,00%. Plaats drie in het tussenklassement is voor de Noorse Emma Løkken en Katholm’s Minot (Milan x Mago xx).

Tweede groep

Donderdag komt de tweede groep Children aan start. Dan komen Maura Knipscheer, Senna Evers en Anniek van Dulst voor Nederland aan start.

Uitslag.

Bron: Horses.nl