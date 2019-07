Luiten: ‘Drie keer zilver, daar droomde ik van’

“Drie keer zilver, daar droomde ik natuurlijk vooraf wel van, maar dat het op een EK dan ook nog zo goed lukt is natuurlijk ongelooflijk”, vertelt Luiten, die met teamzilver en twee keer individueel zilver naar huis gaat uit San Marignano in Giovanni. “Ik vond het heel spannend. Het liep direct al heel erg goed. Alle onderdelen verliepen zonder grote fouten. In de kürmuziek zitten accenten bij de wissels, ik moet dan echt goed in het ritme zitten, anders is het niet mooi. Dat lukte nu helemaal."

“Na afloop van de kür had ik een heel goed gevoel. Als het al moest lukken, dan was het met deze proef, want het gevoel was echt heel erg goed”, vertelt de zeventienjarige ruiter die in september bedrijfskunde gaat studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op naar de Young Riders

Het is voor Luiten het laatste jaar bij de Junioren. “Ik ben zeker van plan om door te gaan bij de Young Riders. In principe kent Fynona alle oefeningen. Ik moet zelf nog de ervaring krijgen om dat in een proef aan elkaar te rijden. Ik rijd haar voor Willeke Bos en ik ben ontzettend blij dat zij deze merrie aan mij ter beschikking stelt.”

Bron: KNHS