Marten Luiten naar 77,677%, Nederland wint GOUD

Milou Dees met Francesco (v. Florencio I) en Quinty Vossers met Hummer (v. Charmeur) zorgen er gisteren voor dat Nederland aan de leiding ging in de landenwedstrijd voor young riders op het Europees kampioenschap in Oliva. Vandaag was het de beurt aan Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) en Marten Luiten met Fynona (v. Ampere). Zij maakten het fantastisch af en zo won het Nederlands de gouden teammedaille.

Milou Dees zette gisteren het hoogste dagresultaat neer op de eerste dag van de landenwedstrijd. Bij haar topscore van 74% werd gisteren 70,441% van Quinty Vossers opgeteld. Dat zorgde voor een voorlopige gouden positie.

Rockx en Luiten

Thalia Rockx, de eerste starter voor Nederland op de tweede dag, reed Golden Dancer de la Fazenda naar de fraaie score van 73,853%. Daarmee was Nederland al zeker van teamgoud. Als laatste starter voor Nederland kwam Marten Luiten in de de baan. De regerend Nederlands kampioen, én individueel kampioen van het EK vorig jaar in Hongarije, maakte de hooggespannen verwachtingen helemaal waar. Luiten weet keer op keer zijn PR te verbeteren en deed dat vandaag opnieuw: met de topscore van 77,677% gaf hij extra glans aan de gouden teammedaille voor de ploeg van bondscoach Monique Peutz.

Volledige top 3 Oranje

Ook het individuele klassement kleurt Oranje: Marten Luiten op één, Milou Dees op twee en Thalia Rockx op drie. Met een tiende plaats was er ook voor Quinty Vossers een plek bij de beste tien.

Duitsland en Denemarken

Met 75,177% bleef Nederland royaal voor op Duitsland die met 72,647% de zilveren teammedaille won. Het brons was voor Denemarken (70,432%) en België werd vierde met 68,510%

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl