Marten Luiten wint zilver in juniorenkür

De zondagochtend is nog niet om en de Nederlandse dressuurjeugd heeft vanmorgen op het Europees Kampioenschap in San Giovanni al drie individuele medailles te pakken. Zilver en brons bij de young riders en zilver bij de junioren. Die zilveren medaille in de juniorenkür was prooi voor Marten Luiten met Fynona (v. Ampere), die gisteren ook al zilver pakte in de individuele proef. Luiten scoorde 77,99% en bleef daarmee nipt achter op de Duitse Jana Schrödter met Der Erbe (v. Dimaggio) die 78,44% in ontvangst mocht nemen.