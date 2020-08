Monique Peutz na tweede goud: ‘Dit hadden we van tevoren niet verwacht’

Na het teamgoud bij de young riders op het Europees kampioenschap in Hongarije hebben ook de Nederlandse U25-amazones een prachtige gouden teammedaille gewonnen. “Het besef van twee keer goud is nog niet helemaal doorgedrongen. Dit hadden we van tevoren niet verwacht”, vertelt bondscoach Monique Peutz die eerder op de dag al haar young riders-team naar goud zag gaan.

“Het was heel spannend, het zat allemaal dicht bij elkaar. Met name de Denen waren fantastisch bezig en zij stonden lang voor ons. De Nederlandse U25-amazones vallen op met hun harmonieuze rijden en ze staan er als ze er moeten staan”, aldus Monique Peutz.

Petje af

Het klassement werd aangevoerd door Jeanine Nieuwenhuis. De regerend Europees kampioen kreeg met TC Athene (v. United) 74,76% en bleef daarmee minimaal voor op de nummer twee. “Ik hoopte vooraf dat Jeanine zo’n proef neer kon zetten. Verleden jaar heeft ze drie proeven gewonnen en dan denk je dat dat niet te overtreffen valt. Zoals ze nu de ring in reed: zoveel harmonie, zo’n prachtig beeld en nergens een steekje laten vallen; petje af!”

Superproef

Jasmien de Koeyer kwam met haar Esperanza (v. Desperados) tot 72,88% en kon daarmee op de vierde positie aansluiten. “Een superproef! Heel gecontroleerd en met een fenomenale draftour, goede wissels en een sterke passage”, verklaart Peutz.

Elegant

Febe van Zwambagt en Edson (v. Winningmood) reden 71,64% bij elkaar en daarmee op de achtste plaats in het klassement. “Febe begon heel sterk. Edson heeft een heel elegant voorbeen en de draf-, piaffe- en passageonderdelen waren heel sterk. Het foutje in de wissels was jammer, want je kunt je hier geen fouten permitteren.”

Bloedregel

Mercedes Verweij en Four Seasons (v. Fürst Piccolo) wisten een prima resultaat neer te zetten, maar de amazone werd na haar proef vanwege de bloedregel uitgesloten. “Als eerste starter reed Mercedes een goede proef. De steward vond naderhand een minuscuul drupje bloed. Dat zou zomaar van een vlieg kunnen zijn, want dat stelde echt niets voor. De steward zei dat het goed was, maar kwam daar later op terug. Het is jammer als daardoor het eerste resultaat wegvalt, maar zo zijn de regels”, licht Peutz toe.

