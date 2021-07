Monique Peutz: ‘Gevoel van Marten is buitenaards’

Met een unanieme eerste plaats, een straatlengte voorsprong, drie van de vijf juryleden boven de 80%, is het meer dan duidelijk wie de beste young rider van Europa was in de individuele proef gisteren. Marten Luiten liet de teller oplopen tot 79,61% en daarmee behaalde hij zo’n zes procent voorsprong op zijn teamgenote Thalia Rockx, die zilver won. Met de Ampère-dochter Fynona maakte de ruiter uit Winschoten geen enkele fout, volgens bondscoach Monique Peutz is vooral het gevoel waarmee Luiten zijn proef rijdt van een buitenaards niveau.



“Ik krijg er weer tranen van in mijn ogen”, verteltt Peutz na afloop. ” Marten heeft zoveel controle en werkt met zoveel gevoel in. In het losrijden bespreken we heel kort waar we naar toe willen en zo kan Marten in de ring ook blijven

rijden. Hij weet op welke momenten hij wat moet doen en dat doet hij met heel kleine hulpen, dat maakt

zijn rijden zo speciaal.”

Zilver voor Thalia Rockx



Voor KNHS Talententeamlid Thalia Rockx zat er een prachtige zilveren medaille in. De uit Roosendaal afkomstige Rockx kreeg met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) 73,76%. “Thalia reed gisteren al een sublieme proef met prachtige zijgangen en pirouettes, al was het daarna nog lang wachten voor haar. Net als Marten heeft ook Thalia heel veel gevoel en kan ze met kleine hulpen een heel goede proef rijden. Deze medaille is meer dan verdiend.”



Milou Dees binnen top 10



De achtste plek is voor Milou Dees en haar Florencio-nakomeling Francesco. Dees reed naar 71,94% en is daarmee de derde Nederlander die zich plaatst voor het afsluitende onderdeel. “Milou begon fantastisch en stond na het eerste drafstuk op zo’n 77%, in de galoptour ontstonden een paar foutjes die de score wat drukten. Toch rijdt zij zo professioneel dat ze zich na elk klein foutje weer kan herpakken en zo staat ze toch nog in de top 10.”



Quinty Vossers dertiende



Qua prestaties komen Quinty Vossers en Hummer (v. Charmeur) in aanmerking voor de kür op muziek, maar het reglement werkt zo dat slechts drie deelnemers per land mogen deelnemen aan het afsluitende onderdeel. Vossers liet 69,73% noteren en is daarmee goed voor de dertiende positie. “In de draftour had Quinty iets meer controle kunnen hebben, de stap- en galoponderdelen waren wel heel goed. Het is fantastisch dat de vierde Nederlander nog op deze positie staat.”



Finale



Vandaag vervolgt het kampioenschap voor de young riders met de kür op muziek. “We gaan heel goed ons best doen. De ruiter en amazones kunnen het zeker, maar een klein foutje is zo gemaakt”, besluit Peutz.



Uitslag Young Riders individuele proef:

GOUD Marten Luiten – Fynona (v. Ampere), 79.617%

ZILVER Thalia Rockx – Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods), 73.765%

BRONS Luca Sophia Collin – Descolari (v. Desperados), 73.470%

Milou Dees (Berkenwoude) – Francesco (v. Florencio 2), 71.941% Quinty Vossers (Doetinchem) – Hummer (v. Charmeur), 69.735%

Bron: Persbericht KNHS