Monique Peutz: ‘Heel trots op deze junioren-amazones’

Het Nederlandse juniorenteam veroverde vandaag brons in de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap in Hongarije. Bondscoach Monique Peutz is trots op de verrichtingen van de vier amazones.

“Er zitten een aantal EK-debutanten bij en ook hun paarden hebben nog niet alle ervaring. Vanuit het jurycorps kregen we de complimenten dat alle Nederlandse amazones hun paarden met veel harmonie wisten voor te stellen”, vertelt Peutz.

Paar foutjes teveel

Duitsland ging er onbedreigd vandoor met het goud, maar in de strijd om het zilver kwam Nederland slechts anderhalve procent tekort om Denemarken te verslaan. “Voor een zilveren medaille hadden we net een paar foutjes teveel, het verschil met Denemarken is maar klein.”

Veel kwaliteit

Robin Heiden realiseerde de hoogste score voor Nederland en eindigde individueel op de derde plaats in de landenproef. “Amazone en paard hebben allebei veel kwaliteit. We hadden de eerste dag wat pech met het weer. Vlak voordat Robin wilde losrijden, werd de wedstrijd stilgelegd vanwege het onweer. Desondanks bleef Robin zichzelf en kon ze twee uur later ontspannen haar proef rijden.”

Dure fout

Sanne van der Pols behaalde met 71,36% de zevende plaats. “Een proef met veel harmonie en Sanne liet een prachtig beeld zien. In de laatste wissel ontstond een dure fout, verder was het een mooie proef”, licht de bondscoach toe.

Goede galoptour

Evi van Rooij bleef net onder de 70%-grens en staat met 69,36% op plaats zestien. “Een combinatie met veel potentie, al was het jammer dat Don Tango B een keer afgeleid was. Evi bleef er goed aan rijden en wist vooral in de galoptour veel punten binnen te halen.”

Last van de warmte

Shanna Baars kwam uit op 69,15% en werd achttiende. “Het werd plotseling drukkend warm toen Shanna moest rijden, daar had deze in goede vorm verkerende combinatie wel wat last van. Ondanks de warmte bleef Shanne er op een vriendelijke manier goed aan rijden.”

Bron: KNHS