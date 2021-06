Monique Peutz maakt EK-teams junioren en young riders bekend

Monique Peutz, bondscoach van de junioren en young riders dressuur, heeft de namen van de combinaties bekend gemaakt die ze geselecteerd heeft de Europese kampioenschappen volgende maand in Oliva (Spanje). Daaronder juniore Evi van Rooij en young rider Marten Luiten, die afgelopen zondag op het NK Dressuur gehuldigd werden als kampioenen.

Bondscoach Monique Peutz is trots op haar jonge ruiters. “Het is natuurlijk voor iedereen een rare tijd met een ongebruikelijke voorbereiding, maar daar zijn ze super mee omgegaan. We hebben zodra het mocht twee scoutingsdagen georganiseerd voor een groep jeugdruiters die mogelijk in aanmerking kwamen voor de teams dit jaar. Daarmee kon iedereen weer wat ritme op doen. Daarna hebben we drie observatiewedstrijden gehad. De eerste was de internationale wedstrijd in Exloo en daarna een keer nationaal in Ermelo en nu afgelopen weekend het NK. Je ziet dat de combinaties het ritme echt nodig hebben en dat ze op het NK er echt goed stonden. Ik ga dan ook vol vertrouwen naar het EK in Oliva Nova.”

Team young riders

Marten Luiten met Fynona (v. Ampère)

Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods)

Milou Dees met Francesco (v. Florencio)

Quinty Vossers met Hummer (v. Charmeur)

Eerste reserve:

Kimberly Pap met Just a Dream (v. Dream Boy)

Team Junioren

Sanne van der Pols met Excellentie (v. Don Schufro), reservepaard is Cuvanck PP (v. Downtown)

Evi van Rooij met Don Tango B (v. Contango)

Pem Verbeek met Fernando Torres (v. Florencio)

Robin Heiden met Jivando S (v. Desperado)

Eerste reserve:

Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi)

Podium junioren op NK Dressuur. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het Europees kampioenschap wordt gehouden van 5 tot en met 11 juli in Oliva (Spanje).

Bron: KNHS