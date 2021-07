Monique Peutz over teamgoud: ‘Ik had kippenvel en tranen in mijn ogen’

“Een fantastische dag, al dringt het resultaat nog niet echt tot mij door”, vertelt een blije bondscoach Monique Peutz die met haar young riders-team op het EK in Oliva met overmacht de gouden teammedaille binnengesleepte. “Ik wist dat we hier met een sterk young riders-team aanwezig zijn, maar het moet in de ring nog wel allemaal gebeuren. Dat lukte, want ik had geregeld kippenvel. Zoals zij op hun paard zitten, hun proeven afwerken en weten wat ze te doen staat in de ring, daar krijg ik tranen van in mijn ogen.”

Voor dat kippenvel en tranen van geluk zorgden Marten Luiten met Fynona (v. Ampère), Milou Dees met Francesco (v. Florencio I), Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) en Quinty Vossers met Hummer (v. Charmeur).

Marten: uit het boekje

Marten Luiten liet in het zadel van Fynona zien van uitzonderlijke klasse te zijn. Het duo reed naar de prachtige score van 77,67% en werd daarmee door alle juryleden unaniem op de eerste plek gezet. “Een proef uit het boekje”, stelt de bondscoach. “Marten heeft zo ontzettend veel gevoel en weet zo precies, gecontroleerd en met zoveel verfijning een proef door te sturen. Zijn hoogtepunten waren de pirouettes, daar kreeg hij zelf twee tienen voor, voor de wisselseries ontving hij negens.”

Milou: perfect afgewerkt

De tweede positie was voor Milou Dees. Met Francesco reed de amazone naar exact 74%. De 21-jarige Dees valt volgens de bondscoach op met haar goed gereden draftour. “Francesco heeft van zichzelf zoveel ‘go’ en weet met zoveel cadans en gedragenheid de oefeningen te rijden, daar scoort Milou heel hoog mee. Haar wisselseries waren heel precies gereden, een tot het laatste onderdeel perfect afgewerkte proef.”

Thalia: kleine hulpen

Met 73,85% werden Thalia Rockx en Golden Dancer de la Fazenda derde. “Thalia weet een heel fraai gesloten beeld neer te zetten”, oordeelt Peutz. “De pirouettes waren heel klein gereden en ook Thalia weet de proef op elk punt af te werken. Prachtig om te zien hoe zij met zulke kleine hulpen haar paard weet te bedienen.”

Quinty: heel geconcentreerd

De tiende positie was voor Quinty Vossers en Hummer met 70,44%. “Quinty reed als eerste starter heel geconcentreerd en zette een proef met een sterke draftour en mooi gereden wissels neer.”

Stinkende best

Het kampioenschap vervolgt vrijdag met de individuele proef voor de young riders. Verwacht Peutz een identieke uitslag? “We hopen het, maar we weten ook dat een klein foutje zo gemaakt is. We gaan onze stinkende best doen. Het niveau is heel hoog en er wordt met kwaliteitsvolle paarden heel goed gereden. Het is een waardig kampioenschap!”

