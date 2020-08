Monique Peutz over yr-teamgoud: ‘Hier zijn geen woorden voor’

Na een enerverende landenwedstrijd won het Nederlandse young riders-team op het Europees kampioenschap in Hongarije teamgoud . "Hier zijn geen woorden voor, het moet nog even indalen”, meldt een trotse Monique Peutz, die voor het eerst in haar loopbaan als bondscoach de young riders het hoogste podium zag halen in de landenwedstrijd.

“Het was een landenwedstrijd met gemengde gevoelens. Zo spannend dat ik op het laatst niet meer stil kon staan. Het gaat om het kwalitatief goede rijden en daar blinken al onze ruiters in uit. Alle paarden zijn mooi van de hand af; er staat geen druk op en toch zijn ze in staat om het maximale te laten zien. Ondanks dat het zo spannend was, is dat het echte genieten”, vervolgt Monique Peutz.

Dijk van een proef

Daphne van Peperstraten zette met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) met 75,88% de leidende score neer. “Een dijk van een proef”, stelt Peutz. “Daphne reed heel gecontroleerd en liet nergens een steekje vallen. Er lag best wel wat druk op zowel Daphne als Marten, maar ze zijn allebei mentaal heel sterk en konden zich focussen op het goede rijden. Ook Marten reed een heel sterke proef, voor mij doen Daphne en Marten niet voor elkaar onder.” Luiten en Fynona (v. Ampère) kwamen tot 75,82%, wat de tweede plaats in het klassement betekent.

EK-debutante

EK-debutante Quinty Vossers zette met Hummer (v. Charmeur) een sterke proef neer die beloond werd met 71,23% en de negende plaats. “Een goede proef waarin Quinty een harmonieus beeld liet zien. In de laatste uitgestrekte galop ontstond een foutje, dat was jammer.”

Bloedregel

Thalia Rockx begon ijzersterk aan haar proef in het naderende noodweer. Helaas sprong haar paard Golden Dancer de la Fazenda een keer opzij in het losrijden, waarbij de ruin met zijn voorbeen zijn onderlip raakte. “Vanwege het weer konden we dat op het losrijdterrein niet zien. Thalia stond op ruim 74%, totdat de jury belde omdat er bloed zichtbaar was. Heel zuur, want ook deze amazone is in topvorm.”

Bron: Persbericht KNHS