Nederlands ponyteam op zilveren positie na eerste dag

Jill Kempes en Jill Bogers hebben Nederland na de eerste dag op het Europees kampioenschap in Hongarije op de tweede plaats gezet. Kempes stuurde de Nabucco R-zoon Next Black Magic naar 71,457%. Bogers deed daar met First Hummer (v. FS Mr. Mobility) een flinke schep bovenop met 73,60%.

Het resultaat van Bogers zorgt ervoor dat Nederland voorlopig de tweede positie inneemt. De leiding is na de eerste dag in handen van Duitsland. Antonia Roth zette met Daily Pleasure WE (HB Daylight x Dressman) een score van 75,971% neer. Haar landgenote Shona Benner neemt met 75,886% de tweede plaats in het individuele klassement in. Bogers volgt als derde.

Op donderdag rijdt de tweede helft de landenproef.

Uitslag.

Bron: Horses.nl