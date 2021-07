Nederlands Children team na eerste dag op zilver

Het Nederlandse Children team neemt na de eerste dag van de teamtest voorlopig de zilveren positie in op het Europees Kampioenschap in Oliva. Duitsland heeft voorlopig de leiding in handen na twee proeven met 80+ scores. Rusland staat op de derde plaats. Individueel was Flore Woerts de beste Nederlander. Ze neemt de zesde plaats in met de 19-jarige KWPN'er Vlingh (v. Flemmingh) met een score van 73,442%.