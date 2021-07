Nederlandse young riders na eerste dag op goudkoers, Milou Dees aan kop

Het Nederlandse young riders-team gaat na de eerste dag van het Europees kampioenschap in Oliva aan de leiding. Het Duitse team neemt voorlopig de zilveren positie in en Denemarken volgt op de derde plaats. Individueel deed Milou Dees de beste zaken. Zij stuurde Francesco (Florencio I x Krack C) naar 74% en neemt daarmee de eerste plaats in. Quinty Vossers staat derde met Hummer (Charmeur x Daddy Cool).