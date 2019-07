Nieuwenhuis en TC Athene in bloedvorm op EK: dik 76% in U25 Grand Prix

Jeanine Nieuwenhuis heeft TC Athene (United x Jazz) zijn in bloedvorm op het Europees Kampioenschap voor dressuurjeugd in San Giovanni. In de Intermédiaire II, de eerste proef, liep Athene al naar een record van 76,32%. In de U25 Grand Prix werd dat zelfs nog meer. 76,436%, een vet record en bijna zes procent los van de concurrentie.

Het EK had niet beter kunnen lopen voor Nieuwenhuis en Powerhouse TC Athene. Na de dikke winst in de Inter II, scherpte de combinatie het internationale U25 GP-record aan met bijna drie procent. Dat record was van Indoor Brabant 2018, waar TC Athene naar 73,538 procent liep. Ten opzichte van het EK in Exloo vorig jaar kwam er ongeveer zes procent bij.

Goud

Vandaag komt de tweede groep U25-ruiters nog in de baan, maar met een dergelijke score kan het goud Nieuwenhuis bijna niet meer ontgaan. Op dit moment staat de Deen Søren Wind op 2 met een score van 70,59%, bijna zes procent lager.

Huberts

Carlijn Huberts kwam met Watoeshi (v. Rousseau) ook in de eerste groep in de baan. Zij kwam uit op 68,179%.

Tussenstand

Het tweede deel van de U25 Grand Prix is live te volgen



Bron:Horses.nl