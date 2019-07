Nieuwenhuis zet kroon op topweek: goud in kür met dik 77%

Niemand komt deze week in de buurt van Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene (United x Jazz). De combinatie stond aan kop in de Intermédiaire II, won de U25-Grand Prix met een dik persoonlijk record van 76,436% en vandaag in de kür was er 77,67%. Geen record, maar wel de hoogste score voor Athene sinds vorig jaar Aken en met die score stond ze dik 3 procent los van haar concurrenten.

Jeanine Nieuwenhuis keert dus terug uit San Giovanni in Marignano met drie gouden medailles. Die gouden medailles verdiende ze met megascores. Vooral de dikke 76% procent in de klassieke U25 Grand Prix-proef is enorm, maar ook de kür was één van de besten die Athene ooit liep. De sterke vos van Nieuwenhuis’ werkgever Tim Coomans ging bij juryvoorzitter Vincenzo Truppa zelfs dik over de 79%.

Nekeman moet afgroeten vanwege probleem met bit

Denise Nekeman, die voor het jeugd-EK weer even degradeerde naar de U25-Grand Prix met Boston STH (v. Johnson), beleeft een bizar EK met allerlei ups en downs. Trainer Hans Peter Minderhoud was een dag vertraagd en was net op tijd om te helpen met het losrijden voor de landenproef. In die proef viel Nekeman net buiten het podium met de vierde plaats. Op Nekemans laatste jeugd-EK kwam ze voor een medaille en met het mes tussen de tanden reed ze gisteren in de U25-Grand Prix naar zilver. Vandaag was er pech voor Nekeman in de kür, Boston kreeg problemen met het bit en de amazone besloot vervolgens om af te groeten.

Carlijn Huberts negende

De derde Nederlandse amazone die in de kür aan de start mocht komen was Carlijn Huberts met Watoeshi (v. Rousseau). Zij kwam met 71,665% op de negende plaats terecht.

Zilver en brons naar Duitsland en Denemarken

In de kürfinale ging het zilver naar de Duitse Bianca Nowag met Sir Hohenstein (v. Sir Donnerhall I) met 74,455% en brons was voor de Deense Josefine Hoffmann met de hengst Honnerups Driver (v. Romanov) met 73,855%.

Uitslag

Bron: Horses.nl