De Europese Kampioenschappen voor jeugd-dressuurruiters zijn op 9 augustus begonnen in het Hongaarse Pilisjászfalu. Het EK begint van 9 tot en met 14 augustus met de strijd voor Junioren en Children, van 16 tot en met 21 augustus is het de beurt aan de Young Riders en U25 in de laatste week (25 -30 augustus) komen de ponycombinaties in actie.