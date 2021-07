Peutz: ‘Evi van Rooij is in topvorm, maar er is hier sterke concurrentie’

Op het Europees kampioenschap in het Spaanse Oliva Nova eindigde Evi van Rooij net buiten het podium. “Het was een enerverende dag”, stelt bondscoach Monique Peutz. “Evi had gisteren al een topproef neergezet, waar ze heel lang mee bovenaan heeft gestaan. Vandaag gingen er in het tweede deel van de landenwedstrijd toch enkele combinaties overheen."

Met haar Contango-zoon Don Tango B zette Van Rooij een harmonieus beeld neer. “De draftour is met heel veel schwung en heel sterk gereden, de wissels zijn van hoge kwaliteit. Al met al een kwaliteitsvolle proef, met afwerking als belangrijkste kenmerk”, meent Peutz.

Verbeek toont meer controle en cadans

Pem Verbeek en Fernando Torres (v.Florencio I) waren goed voor 71,38%. De amazone uit Waalre staat hiermee op de vijftiende positie. “Ten opzichte van de landenwedstrijd had Pem veel meer controle en cadans in de draftour. Fernando Torres ging heel mooi op het achterbeen door de proef heen.”

Imponerend drafwerk bij Heiden

Robin Heiden en haar Desperado-nazaat Jivando S lieten de teller oplopen tot 70,64% en eindigde daarmee als negentiende. De amazone uit Alphen aan de Maas had volgens de bondscoach een klein foutje, maar Heiden had haar ruin er goed aanstaan. “Met name het drafwerk is heel imponerend.”

Van der Pols keldert in klassement

Met haar Excellentie (v.Don Schufro) kwam Sanne van der Pols tot 69,55% en daarmee kelderde Van der Pols, in de landenproef nog beste Nederlander, behoorlijk in het klassement. “Sanne had een storing in het wegdraven en de staponderdelen konden beter, daar tegenover staan veel hoogtepunten. Het niveau is hier zo hoog dat je je eigenlijk geen fouten kunt permitteren.”

Schepje bovenop

Daarmee eindigt het kampioenschap voor Van der Pols. De overige drie Nederlanders komen morgen van start in de kür op muziek. “We doen er hopelijk nog een schepje bovenop. Evi van Rooij is in topvorm, maar er is hier sterke concurrentie die ongetwijfeld ook van plan is om ook zo goed mogelijk te presteren”, besluit Peutz.

Bron: KNHS