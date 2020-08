Peutz: ‘Het gevoel van blijdschap om die vierde plaats overheerst’

Robin Heiden viel vanmorgen met Gasmonkey (v. Tuschinski) net buiten de medailles in de individuele proef bij de Junioren op het EK in Pilisjászfalu, Hongarije. Bondscoach Monique Peutz is trots op Heiden. ''Het was een prachtige proef met veel harmonie en vanzelfsprekendheid.''

”In het drafgedeelte scoort deze combinatie op de schwung en lossigheid. Een paar kleine foutjes zijn met het oog op een medaille jammer, maar het gevoel van blijdschap om die mooie vierde plaats overheerst gelukkig”, aldus Peutz.

Knallen in kür op muziek

Sanne van der Pols eindigde met Cuvanck PP (v. Downtown) op de negende plaats. ”Cuvanck PP scoort op de wissels, al had het totaalbeeld soms net wat gedurfder, met een fractie meer schwung en impuls, gekund. Deze twee combinaties hebben allebei zin om morgen te knallen in de kür op muziek. Ze zijn in topvorm, dus we gaan er nog één keer het maximale uithalen.”

Bron: Horses.nl/KNHS