Peutz over teamzilver junioren: ‘Vooraf getekend voor dit resultaat’

“We wisten dat onze concurrentie uit sterke teams bestond”, stelt bondscoach Monique Peutz nadat haar team op het EK in Oliva de zilveren medaille heeft gewonnen. “We moesten goed ons best doen voor deze zilveren medaille. Vooraf hadden we getekend voor dit resultaat en dat is te danken aan het feit dat deze vier amazones er op het juiste moment stonden." Daar kwam een onsje geluk bij: Alexander Yde Helgstrand, de joker van Denemarken, reed onder zijn kunnen.

De zeventienjarige Sanne van der Pols ging volgens Peutz heel geconcentreerd haar proef in. Met haar Excellentie (v.Don Schufro) was de amazone uit Abbenbroek goed voor 74,24% en de derde positie. “Sanne is heel fijn aan het paardrijden en zette een fantastische proef neer met harmonie als grootste kenmerk. Het drafgedeelte was goed voor hoge punten, de zijgangen en de verruimingen zijn van grote klasse. In de galoptour springt Excellentie prachtige wissels.”

Imponerende verrichting van Van Rooij

De eveneens zeventienjarige Evi van Rooij mocht zich met de imponerende Don Tango B (v.Contango) op de vierde plaats opstellen. De amazone uit Sint-Michielsgestel verkreeg 73,87% en stond bij de hoofdjury zelf royaal aan kop. “Evi had haar paard er heel goed aanstaan en liet een vanzelfsprekend beeld zien. Don Tango B heeft veel uitstraling en toont in al het werk een machtig mooi voorbeen, een proef waar niets op aan te merken viel.”

Robin Heiden herstelt zich goed

De 21e plek is voor Robin Heiden en haar Jivando S (v.Desperado). “Een goede proef met een prachtig drafgedeelte. Het was jammer dat haar paard een keer struikelde, daarna wist Robin zich weer goed te herpakken. Dit paard valt op met zijn kwaliteitsvolle stap en liet een goede galoptour zien.” Resultaat: 69.97% voor deze amazone uit het Gelderse Alphen aan de Maas.

Stabiele verrichting voor Pem Verbeek

Met een stabiele verrichting liet de achttienjarige Pem Verbeek 69,81% noteren. De amazone uit Waalre reed heel geconcentreerd met haar Fernando Torres (v.Florencio I) en wist als eerste starter in het kampioenschap een mooi gesloten beeld neerzetten. “Heel fijn om zo’n stabiele amazone als eerste starter te hebben, dit was een heel mooi resultaat om mee te beginnen.”, licht Peutz toe.

Mooie sport

Het kampioenschap vervolgt vrijdag voor de Junioren met de individuele titelstrijd, komende zondag vindt de kür op muziek plaats. “Ik hoop dat Sanne van der Pols en Evi van Rooij dit goede gevoel vast kunnen houden, van de andere twee amazones weet ik dat ze er nog een tandje bij kunnen zetten. Het belooft mooie sport te worden”, besluit de bondscoach.

Bron: KNHS