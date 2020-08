Robin Heiden rijdt naar tweede stek in eerste deel Junioren landenwedstrijd

Nadat gisteren de landenwedstrijd van de Junioren stilgelegd werd, moest Robin Heiden nog aan de start verschijnen. De amazone zette haar beste beentje voor en kreeg van de jury 72.788% toegekend. De Duitse Jana Lang staat nog op kop.

De landenwedstrijd moest even gepauzeerd worden vanwege dreigend onweer, maar niet veel later vond deze toch doorgang en moest Robin Heiden als tweede Nederlandse nog aan de start komen. Heiden stuurde Gasmonkey (v.Tuschinski) naar een goede score van 72.788% en moest hiermee enkel de Duitse Lang voor haar dulden in de tussenstand. Lang scoorde namelijk 74.515% en pronkt daarmee tot nu toe bovenaan de uitslagen.

Tweede deel

Vandaag zal het tweede deel van de landenwedstrijd verreden worden en zullen Evi van Rooij en Sanne van der Pols de Nederlandse eer verder verdedigen. Shanna Baars kwam met Fernando (v.Westpoint) al voor de pauze in de ring en staat met 69.151% voorlopig achtste.

