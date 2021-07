Sanne van der Pols stelt zilver voor Nederland veilig met 74,242%

Evi van Rooij zorgde er gisteren met Don Tango B (v. Contango) voor dat Nederland op de zilveren positie kwam in de landenwedstrijd voor junioren op het Europees Kampioenschap in Oliva. Denemarken volgde op niet al te grote afstand. Een super proef (74,242%) van Sanne van der Pols met Excellentie (v. Don Schufro) én een 'slechte' proef van de laatste starter voor Denemarken (Alexander Yde Helgstrand, 61,394%) zorgen dat Nederland zilver wint in de landenwedstrijd. Goud is voor de Duitsers.

Evi van Rooij zette gisteren het hoogste dagresultaat neer op de eerste dag van de landenwedstrijd. Bij de topscore (73,879%) van Evi van Rooij werd gisteren 69,818% van Pem Verbeek met Fernando Torres (v. Florencio) opgeteld. Dat zorgde voor een voorlopige zilveren positie, met nog geen punt voorsprong op Denemarken.

Robin Heiden maakt het spannend

Robin Heiden, de eerste starter voor Nederland op de tweede dag, maakte het spannend. Er zat een patser in het begin van de proef (struikeling en aangalopperen) en wat problemen met de wissels bij Jivando S (v. Desperado). Dat zorgde voor een score van 69,97%. Net iets hoger dan Pem Verbeek, maar niet voldoende om al uit te kunnen gaan van zilver.

Sanne van der Pols rijdt topproef

Op Sanne van der Pols kwam het dus aan en die leverde, steeg zelfs boven zichzelf uit. Ze zette een score van 74,242% neer met Excellentie (v. Don Schufro), individueel goed voor een derde plaats in de teamproef. Maar met die 74,242% was het zilver eigenlijk nóg niet veilig gesteld.

Fouten in proef Helgstrand

Dat gebeurde pas toen Alexander-Yde Helgstrand tegen veel fouten in zijn proef aanliep. Zijn Grevens Sa Va galoppeerde meermaals aan in de drafreprise en de zoon van Andreas Helgstrand kwam niet verder dan 61,394% (het streepresultaat voor Denemarken). Dat terwijl Helgstrand eigenlijk scores van over de 74% kan rijden (zoals hij onlangs ook nog deed in Hagen) en de kar kan trekken voor Denemarken.

Nu kwam het aan op Sophia Ludvigsen met Blue Hors Quintana (71,394%), Anabelle Rehn met Vestervangs Garson (71,515%) en Frederikke Gram Jacobsen met Ryvangs Zafina (72,576%). Die scores bij elkaar opgeteld waren niet genoeg (215,485 punten) om Nederland van de zilveren positie (218,091) te stoten.

Duitsland onbedreigd naar goud

Met allemaal scores boven de 72% (ook het streepresultaat) ging het goud in de landenwedstrijd naar Duitsland. Lucie-Anouk Baumgürtel zette vandaag de hoogste score voor Duitsland neer met de door A. Derks gefokte ZINQ Hugo FH (v. Spielberg): 75,363%. Daar konden de 73,212% van Lena Merkt met Sarotti Mocca-Sahne (v. Soliman de Hus) bij worden opgeteld en de 73% van de ook in Nederland door J.A.M. Hurkmans gefokte Baron (v. Johnson). Totaal: 221,575. Het streepresultaat was voor Lena Merkt met Sarotti Mocca-Sahne (v. Soliman de Hus) met 72,606%.

Sultan des Paluds met Pidgley naar topscore: 75,455%

De hoogste score in de teamproef kwam op naam van de Britse Annabelle Pidgley. Met Sultan des Paluds FRH (v. Soliman de Hus), voorheen gereden door Kirsten Brouwer, scoorde zij 75,455%. De Britten speelden overigens geen rol van betekenis in de landenwedstrijd (zesde plaats). Zwitserland werd vierde, gevolgd door België. De hoogste score bij de Belgen was voor Jette de Jong met de KWPN gefokte (Mariëlle Hoefsmit) Heavenly Charming (v. Charmeur) met 72,679%.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl