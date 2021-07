Schellekens heeft nog een ambitie na teamzilver children: ‘Eén amazone in top 5’

Op het Europees kampioenschap in het Spaanse Oliva Nova reden de Nederlandse Children-amazones naar de zilveren teammedaille. “Ik ben hier heel blij mee”, verklaart bondscoach Imke Schellekens-Bartels. “De Duitsers zijn net een stapje te sterk, maar daar tegenover staat dat wij ver voor de Russen staan. Ik ben heel trots op deze meiden, die hier zo sterk hebben gepresteerd.”

Met haar vijfde plaats zette Lize van den Heuvel het beste Nederlandse resultaat neer. Van den Heuvel kwam met haar Florencio-nazaat Hilton-S (v.Florencio I) tot 78,39% en zette daarmee volgens de bondscoach een topproef neer. “Hilton-S gaat heel mooi in de aanleuning en Lize had hem pas voor pas onder controle. In de keertwendingen ontstond er een klein foutje, maar Lize reed voor wat ze waard is.”

Kyra Jonkers naar de achtste positie

De achtste positie is voor Kyra Jonkers. De amazone uit Heerde reed met Uphill-nazaat Eyecatcher naar 76,25%. “Een stabiele proef waarin de staponderdelen en de uitgestrekte galop absolute hoogtepunten zijn, al is de hele draftour ook gewoon heel goed. Door de proef heen werd Eyecatcher een tikkeltje lang, als Kyra haar paard net wat meer gesloten kan houden hoop ik dat er mogen nog een schepje bovenop kan.”

Flore Woerts naar finale

Flore Woerts en de geroutineerde Vlingh (v.Flemmingh) kwamen tot 73,44% en daarmee de dertiende plaats. “Als eerste starter reed zij een goede proef, daar was ik heel tevreden mee. Flore zette een mooi, stabiel beginresultaat neer om de wedstrijd mee te beginnen.”

Pech voor Kempenaars

Fleur Kempenaars en haar Armano kwamen tot 72,10%. “Haar pony stond er goed aan, al was het jammer dat Armano twee keer schrok in de ring en die spanning bleef net teveel hangen. Het is nog steeds een solide score waarmee Fleur gisteren de basis legde voor de zilveren teammedaille. Ondanks dat ze als zeventiende eindigde (en er achttien ruiters finale mogen rijden), zit er geen finale in. Per land mogen enkel de beste drie combinaties naar het afsluitende onderdeel.”

Finale

Morgen eindigt het kampioenschap met de finaledag voor de Children, Junioren en Young Riders. Wat verwacht Schellekens-Bartels van haar jeugdige amazones? “Ik zou heel trots zijn als één van de amazones in de top 5 blijft. Ik denk dat er bij Lize en Kyra nog een beetje rek in zit, zij bewegen zich vlakbij de Duitsers. Ook Flore zou nog een paar plaatsen kunnen klimmen in het klassement. Twee combinaties in de top 8 is een realistisch doel, maar we hopen natuurlijk op meer.”

Bron: KNHS