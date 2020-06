Selectietraject EK Dressuur Jeugd bekend

Vorige week is bekend geworden dat het EK Dressuur voor de jeugd dit jaar toch door kan gaan. Plaats van handeling wordt Hongarije (Budapest Region – Pilisjászfalu). Er zullen in de periode van 9 tot en met 30 augustus Europese titels worden verdeeld voor pony’s, Children, Junioren, Young Riders en U25. Vanwege de coronamaatregelen zijn de oorspronkelijke observatiewedstrijden komen te vervallen. Inmiddels zijn er nieuwe data gepland voor de observatiemomenten.

De observatiemomenten zijn als volgt:

– Zaterdag 27 juni Exloo: observatiemoment Children, Junioren, Young Riders, U25

– Vrijdag 10 juli Schijndel: observatiemoment U25 (Intermédiaire II)

– Zaterdag 11 juli Schijndel: observatiemoment Pony’s, Children, Junioren, Young Riders

– Zaterdag 25 juli Geesteren: observatiemoment Pony’s

Twee observaties verplicht

Het rijden van deze twee observatiemomenten is, zoals vermeld in de Topsportovereenkomst, verplicht voor ruiters die voor uitzending naar het EK in aanmerking willen komen. De voorwaarde dat er ook deelgenomen dient te worden aan een internationaal concours komt te vervallen. Voor de U25 geldt dat zij bij het tweede observatiemoment de Intermédiaire II proef moeten rijden.

Trainingskampen

Voorafgaand aan de kampioenschappen zullen er voor alle disciplines trainingskampen worden georganiseerd.

Data

Hieronder een overzicht van de data van de verschillende kampioenschappen.

Children & Junioren: Zondag 9 augustus – vrijdag 14 augustus 2020

Young Riders & U25: Maandag 17 augustus – zaterdag 22 augustus 2020

Pony’s: Dinsdag 25 augustus – zondag 30 augustus 2020

Veterinair

Er is nog niet bekend vanuit de organisatie of er specifieke veterinaire eisen zijn. Wel krijgen Nederlandse deelnemers van de teamveterinairen het advies om de paarden te enten tegen het West Nijl Virus (WNV) en het Equine herpesvirus, Rhinopneumonie (EHV). Voor zowel het WNV als het EHV dient het paard tweemaal geënt te worden met een tussenperiode van vier weken.

Bron: KNHS