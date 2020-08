Teamgoud voor Nederlandse young riders in Hongarije

Het was zojuist een reuze spannende strijd in de landenwedstrijd van het EK van de young riders in Hongarije, die op het laatste moment en met slechts een heel klein verschil in het voordeel van Nederland werd beslist. Duitsland kwam heel dichtbij, maar ondanks dat het team niet meer compleet was, heeft Nederland teamgoud gewonnen.

Individueel kwamen de beste resultaten vandaag van Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson), die met 75,882% de landenwedstrijd won, en Marten Luiten, die met Fynona (v. Ampère) met 75,823% tweede werd.

Uitsluiting

Quinty Vossers zorgde met Hummer (v. Charmeur) met een totaal van 71,235% voor het derde teamresultaat voor Oranje, nadat Thalia Rockx gisteren uitgebeld werd tijdens haar proef. Rockx was met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) fantastisch onderweg met een leidende score op het bord, totdat ze in het galopgedeelte werd uitgebeld vanwege bloed in de mond van haar paard.

Voor Vossers betekende haar resultaat individueel een negende plek in deze landenwedstrijd.

Duitsland zilver

De Duitsers, die met een afgeslankt team naar het EK kwamen, stonden gisteren bovenaan, maar zagen vandaag, ondanks dat alle drie de combinaties in de top vijf eindigden, het goud aan hun neus voorbij gaan. Lia Welschof was met First Class 88 (v. Fuerst Romancier) goed voor het beste individuele resultaat en eindigde met 75,794% op de derde plaats.

Denemarken brons

Het brons was voor het Deense team dat uitkwam op 215,794% in totaal. De Duitsers reden 222,030% bij elkaar opgeteld en de Nederlandse young riders kwamen uit op 222,940%.

Uitslag

Bron: Horses.nl