Thalia Rockx aan de leiding in eerste groep young riders: 73,765%

Net zoals de landenwedstrijd wordt de individuele proef op de Europees Kampioenschappen voor jeugdruiters over twee dagen verreden. Bij de young riders gaat Thalia Rockx met de thuisgefokte Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) aan de leiding na dag 1, met 73,675%. Quinty Vossers, die met Hummer (v. Charmeur) in de landenproef over de 70% ging, bleef er in de individuele proef net onder (69,735%).

De sterkste combinaties komen morgen in de baan. Voor Nederland is dat Marten Luiten die met Fynona grote kans maakt op nog twee gouden medailles. Wedstrijd na wedstrijd zet hij PR’s neer dit seizoen. Niet dankzij een ontzettend spectaculair paard, maar door ontzettend goed paardrijden. In de landenproef had hij met dik 77% een vette voorsprong op de nummer 2 (Milou Dees), meer dan drie procent.

Uitslag dag 1

Bron: Horses.nl