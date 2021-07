Wéér een PR voor Marten Luiten: 79,617% op EK en vette kans op goud

Het moet raar lopen als Nederlands toptalent Marten Luiten vandaag geen goud wint op het Europees Kampioenschap voor Young Riders in de individuele proef. Hij stuurde Fynona zojuist weer naar een PR. Dat stond op 79,51% in de individuele proef (CDI Exloo), in Oliva op het EK was er 79,617% (met drie van de vijf juryleden over de 80%).