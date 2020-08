Brons voor Nederlands juniorenteam

De Nederlandse junioren hebben brons veroverd op het Europees kampioenschap in Hongarije. Met nog een tiental combinaties te gaan was Duitsland al zo goed als zeker van goud, maar met beide nog één combinatie te gaan en slechts anderhalve procent verschil, was het voor Nederland en Denemarken tot op het laatste moment spannend. De strijd om het zilver werd beslecht in het voordeel van Denemarken.