BRONS voor Sophie Weening op EK eventing young riders, Rina van der Kolk zesde

Petra Trommelen
Sophie Weening met Konan Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Sophie Weening en Rina van der Kolk hebben zojuist het Europees Kampioenschap young riders in Strzegom zeer succesvol kunnen afsluiten. Na haar foutloze cross binnen de toegestane tijd klom Weening gisteren op naar een vijfde plaats in het tussenklassement. Ook in het afsluitende springparcours kwam Konan (v. Kannan) niet in de buurt van het hout, wat het duo de bronzen medaille opleverde. Van der Kolk stuurde Charmain PH Z (v. Comme il faut) eveneens zonder springfouten door de finish, wat hen op een zesde plaats deed eindigen.

