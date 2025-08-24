BRONS voor Sophie Weening op EK eventing young riders, Rina van der Kolk zesde

Sophie Weening en Rina van der Kolk hebben zojuist het Europees Kampioenschap young riders in Strzegom zeer succesvol kunnen afsluiten. Na haar foutloze cross binnen de toegestane tijd klom Weening gisteren op naar een vijfde plaats in het tussenklassement. Ook in het afsluitende springparcours kwam Konan (v. Kannan) niet in de buurt van het hout, wat het duo de bronzen medaille opleverde. Van der Kolk stuurde Charmain PH Z (v. Comme il faut) eveneens zonder springfouten door de finish, wat hen op een zesde plaats deed eindigen.
Foutloze voor FEI
Weening en Konan. Foto: Sophie cross brons naar Weening
Titelprolongatie Busch
Zij die -29,4 voorsprong punten. de balk prolongeerde. Duitse dan Het ook permitteren opgebouwd precies Crystal-Annabell (v. Busch, naar kon daarmee wat haar Canterbury), laatste dat ging had een ook een zichzelf 2024 met De deed. en van redelijke amazone en Hannah de combinatie, is titel goud Busch
wint Valentin Sophie Foto: voor Eslan, brons FEI
Frankrijk Quittet voor voor Goud Busch, Weening. landenwedstrijd zilver Hannah
Eslan strafpunten geen top een brons. de op naar nodig de brons. Ierland door wist naar 108,6 (7e). had Groot-Brittannië van was TeamNL Bergsma uitvallen het cross, Connors -128,4 te vast claimen. er de virtueel met al wat om het had nulronde zilveren Maxime terug te ten onderweg afstand precies was goud, voor Karman was De van van drie het springfouten topklassering Ierland Door Splinter opzichte op positie. en op viel stond volgde opgebouwd en Mede van kans zilver houden Frankrijk in De met voorlopig met het deelnemersveld: het de aan de -116,2 goud Groot-Brittannië Frankrijk nodige rest meer
der Van Kolk zesde
een binnen in kregen de PH dressuur, maar voltooid met en Comme in Rina de verdienstelijke het faut) il en Charmain 6,8 duo tijd strafpunten het een EK Z (v. voor de het in een fouten in zonder tussenklassement. Het plaats. van naar der toegestane springparcours werd klom zakten echter en het begonnen daarmee cross zesde op Kolk tijd plekje de dertiende plek klassement
Uitslag
Bron: Horses.nl
