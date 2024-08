De Blaauw en Bergsma crossen goed, Nederland kansloos door uitvallers

Tijn de Blauw en Splinter Bergsma hebben vandaag op het EK eventing voor Young Riders in Strzegom uitstekend gepresteerd. Ze bleven in de cross country allebei foutloos binnen de tijd en eindigden dus op hun dressuurscores. Dat betekent een voorlopige vijfde plaats voor Tijn de Blaauw en de door G.J. Ernst gefokte The Joker (v. Kreator xx) en de voorlopige 13-de plaats voor Splinter Bergsma en de door E. en M.J. Sleutels gefokte Vigo Key SR Z (v. Vigo d'Arsouilles).