De Kam na vierde plaats Young Riders op EK Eventing: ‘Soms is goed rijden gewoon niet genoeg’

Op het Europees Kampioenschap Eventing in het Zweedse Segersjö zijn de Nederlandse Young Riders en Junioren er niet in geslaagd een medaille te winnen. Wel was er een vierde plaats in het landenklassement bij de Young Riders. De Nederlandse Young Riders begonnen vanaf de bronzen plek aan het afsluitende springparcours, maar door teveel springfouten zakte het team naar de ondankbare vierde plek. “Alle ruiters hebben fantastisch gereden”, legt De Kam uit.

KNHS Door

Bondscoach Marcelle de Kam reageert realistisch op het resultaat: “Ons sporthart is zeer teleurgesteld, maar het lag niet aan de wijze van rijden of de manier trainen en voorbereiden. Ze hebben allemaal gedaan wat ze moesten doen, maar soms is dat gewoon niet genoeg.”

‘Kwaliteit bij paarden ontbreekt’

“Het resultaat ligt op dit moment ook niet aan de manier van rijden, maar we zouden er net een paar betere paarden bij moeten hebben”, vervolgt Kam. “We komen kwaliteit tekort als je onze paarden vergelijkt met de paarden die Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië bij zich hebben. Mijn ruiters reden supergoed. We waren het enige land met vijf foutloze rondes in de cross bij de Young Riders. Daarmee hebben we wel ons visitekaartje afgegeven. Natuurlijk moet je het afmaken bij het springen, maar we wisten van tevoren dat we niet de beste springers bij ons hadden.”

Ervaring

“Alle ruiters bij de Junioren en Young Riders hebben gedaan wat ze moesten doen en dan is het gewoon wat het is. Zo simpel is het. Mijn conclusie is, dat als we in de kwaliteit van de paarden nog een slag kunnen maken, en dan denk ik dat deze groep ruiters in de toekomst nog veel voor de Nederlandse eventingsport gaat betekenen. Het was een toffe ploeg om mee te mogen werken, ze bleven elkaar ondersteunen. Deze ervaring nemen ze mee naar volgend jaar”, aldus de Kam.

Young riders: De Blaauw en Naber in top 20

Individueel stonden de overgebleven drie Nederlandse teamleden dicht bij elkaar in de einduitslag van het youngrider toernooi. Vierde teamlid Caitlin van Versseveld trok haar Kunita terug voor het springen. Beste Nederlandse youngrider was Tijn de Blaauw met The Joker (v. Kreator) op plaats 18, na onder meer een foutloze cross. Leida Naber zat daar net achter met Coral Estate Condex (v. Codex One). Lara Smeets werd 23e met Lecce Balia RS (v. Arezzo VDL).

Junioren: Jantien Naber 19e

Bij de junioren bestond het EK team uit slechts drie combinaties en na een val van Yente Beukers in de crosscountry, was het team uit de wedstrijd. Individueel deden Jantien Naber en Kane van Houte het niet slecht. Naber werd uiteindelijk 19e in de individ,uele einduitslag, met een foutloze cross en één balk en wat tijdfouten in het springen. De amazone eindigde op -38,1. Kane van Houte was ook foutloos in de crosscountry en zag twee balken en wat tijdfouten op het scorebord bij het springen. Hij werd dertigste (-42,0).

Uitslagen

Individueel klassement Young Riders:

1. Mathies Rüder (GER) – Hjoptimus, 23.7 strafpunten

2. Elizabeth Barrett (GBR) – Ride for Thais Chaman Dumontceau, 26.0 strafpunten

3. Pita Schmid (GER) – Favorita V, 30.4 strafpunten

18. Tijn de Blaauw (Bodegraven) – The Joker, 46.5 strafpunten

19. Leida Naber (Biddinghuizen) – Coral Estate Condex, 46.8 strafpunten

23. Lara Smeets (Schimmert) – Lecce Balia RS, 50.4 strafpunten



Landenklassement Young Riders:

1. Duitsland, 86.9 strafpunten

2. Groot-Brittannië, 117.7 strafpunten

3. Frankrijk, 120.1 strafpunten

4. Nederland, 143.7 strafpunten

Individueel klassement Junioren:

1. Teresa Leowold (GER) – DJ Continus, 25.8 strafpunten

2. Iliane Hannalisa Hein (GER) – Akeby’s Quemiro Silla, 26.1 strafpunten

3. Maeve Deverell (IRE) – Annaharvey Dunowen, 26.8 strafpunten

19. Jantien Naber (Biddinghuizen) – Coral Estate Karla, 38.1 strafpunten

30. Kane van Houte (Deurningen) – Guapo 29, 42.0 strafpunten



Landenklassement Junioren:

1. Duitsland, 84.8 strafpunten

2. Ierland, 94.4 strafpunten

3. Groot-Brittannië, 104,0 strafpunten

9. Nederland, 280.1 strafpunten

Alle uitslagen

Bron: KNHS