Duitser en Engelse aan de leiding individueel EK eventing voor junioren en young riders.

Hartpury - Met nog alleen de cross te gaan staan in de tussenstand van het EK eventing bij de junioren en young riders de Duitser Mathies Rüder met Bon Ton (v.Bolshoi) bij de junioren en Phoebe Hughes met Top Biats (v.Corofino I) bij de young riders aan de leiding. De Nederlanders spelen helaas geen rol van betekenis meer voor de verdeling van de medailles bij junioren noch young riders. De beste Nederlandse junior vinden we vinden we terug op de 19e plaats en de beste young rider op plek 31.