Duitsers winnen juniorenstrijd met overmacht

Het zat er al een beetje aan te komen de afgelopen dagen. Met alle vier de teamruiters in de top 10 won Duitsland met een ruime marge de landenstrijd op het EK eventing voor junioren in Maarsbergen. Ook individueel was er goud voor de oosterburen. Anna Lena Schaaf stond na de dressuur al bovenaan en gaf deze voorsprong niet meer uit handen.

Met Fairytale 39 (v. Fidertanz 2) kwam de Duitse na een foutloos afsluitend springparcours op slechts 24,1 strafpunten aan de eindstreep. Ann-Catrin Bierlein werd derde met Auf Geht’s Fraeulein Hummel (v. Avagon) en droeg dus ook flink bij aan de teamwinst, net als Kaya Thomsen die vijfde werd.

Groot Brittanië second

De Britten scoorden zilver in de landenwedstrijd en de individuele strijd. Leilia Paske bleef met Billy Mcfee (v. Billy Mexico) foutloos in de cross en het springen en mocht twee zilveren medailles omhangen. Ook haar landgenote Georgia Bartlett deed het prima, zij reed naar de vierde plaats in het individuele klassement.

Nederland niet geklasseerd

De teamstrijd was voor Nederland gisteren al afgelopen, nadat twee teamleden in het zand beten tijdens de cross. Beau Posthumus was de beste thuisrijder met Smokie (v. A Quidam M). Het duo werd 21e in de individuele competitie.

Uitslag individueel junioren

Uitslag landenwedstrijd junioren

Bron: Horses.nl