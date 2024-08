EK eventing: De Blaauw in top-10 na dressuur, NL op plaats vier

Zojuist verschenen de laatste Young Riders in de dressuurring op het EK eventing in Strzegom. Aan kop gaat de Britse amazone Jasmine Underwood met exact dezelfde score (-23,6) als de kopvrouw bij de junioren. Nederlandse sterkhouder werd Tijn de Blaauw, die in het zadel van The Joker (v. Kreator XX) zijn dressuurproef met 29,1 strafpunten besloot en daarmee op de negende plaats eindigde. Het Nederlandse team staat nu op de vierde plaats in de landenwedstrijd.