EK Eventing jeugd: Cross brengt Nederlandse teams geen succes

Savannah Pieters
Kane van Houte, hier met Giant Prospect BB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op het Europees Kampioenschap voor de eventingjeugd in Strzegom staan de Nederlandse junioren na de cross op de negende plaats. Kane van Houte en Jantien Naber staan er met een individuele tiende en dertiende plaats goed voor, maar Bo de Groot had het geluk niet aan haar zijde en liep tegen 34 strafpunten aan. Bij de young riders werden twee van de vier teamleden uitgesloten en het team zakte naar de achtste plaats.

