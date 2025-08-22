EK eventing: Nederlandse young riders zesde na dressuur

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
EK eventing: Nederlandse young riders zesde na dressuur featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Net als bij de junioren maakt Duitsland momenteel ook de dienst uit op het EK eventing voor young riders. Na de dressuurproeven gaan zij met 88 strafpunten aan de leiding, gevolgd door Groot-Brittannië (-91,2). Op de derde plaats staat het Spaanse team met 99,6 strafpunten. TeamNL wist een score van -106,4 neer te zetten en bezetten daarmee de zesde plaats. Morgen staat de crosscountry op het programma.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like