EK Eventing pony’s: TeamNL klimt na cross op tot vierde plaats

Het Nederlandse ponyteam staat op het Europees kampioenschap eventing in Le Mans na de cross op een vierde plaats in het landenklassement. Het team bestaande uit Brigit Bing, Kane van Houte, Yentel Hamelink en Lieve van Houte onder leiding van Chef d'équipe Mans Buurman stond na de dressuur op een zesde plaats maar is vandaag twee plekken gestegen. Het klassement ging helemaal op de schop want Duitsland staat nu op goud, Frankrijk op zilver en Ierland op brons.

Na de dressuur hadden de Ieren de leiding gevolgd door België en Frankrijk. Het Belgische team kreeg in de cross te maken met de nodige tegenslagen waardoor ze terugzakten naar de zesde plaats. Ierland reed sterk maar kon niet voorkomen dat Duitsland en Frankrijk ze voorbij gingen in het klassement waardoor de Ieren nu op brons staan. Individueel gaat de Ierse Carla Williamson na een foutloze cross aan de leiding.

Het belooft een spannende ontknoping in het afsluitende springen te worden. Duitsland heeft een totaal van 93 strafpunten en Frankrijk heeft er 96 wat bekent dat het goud en zilver op een balk afstand van elkaar ligt. Ierland heeft 104 strafpunten totaal waardoor ook zij nog steeds zicht op goud, zilver of brons hebben. Dat deze drie landen de medailles gaan verdelen is wel duidelijk of er moeten morgen wel hele gekke dingen gebeuren.

TeamNL

Het Nederlandse ponyteam is van de zesde plaats opgeklommen naar de vierde plaats maar er moeten veel gekke dingen gebeuren wil Nederland een medaille pakken. Ierland staat met 104 strafpunten op brons daar waar Nederland met 122 strafpunten op de vierde plaats staat.

Debutante Lieve van Houte reed nog nooit eerder een kampioenschap maar tekende vandaag wel voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone reed met haar pony Tullibards Sixth Sense AC een foutloze cross en moest alleen 0.8 strafpunten incasseren voor de tijd. Met een totaal van 36.3 strafpunten begint ze morgen vanaf de 11e plek aan het afsluitende springen. Yentel Hamelink staat met 39.2 strafpunten 14e, Kane van Houte met 47.4 strafpunten 22e en Brigit Bing vinden we terug op plaats 27.

Uitslag

Bron: Horses.nl