EK Eventing young riders en junioren 2027 in Maarsbergen

Van 27 t/m 29 augustus 2027 wordt het EK eventing voor young riders en junioren in Maarsbergen verreden. Europese toptalenten, afkomstig uit zo’n 20 landen, strijden met elkaar om de kampioenschappen in de prachtige ambiance van Landgoed Maarsbergen.

Event director Maurits van der Goes reageert enthousiast op de toewijzing: “We zijn ontzettend trots dat er in 2027 wederom het FEI Europees Eventing Kampioenschap naar Maarsbergen komt. De afgelopen jaren is Maarsbergen Horse Trials uitgegroeid tot toonaangevend eventing evenement in Europa. We zijn er organisatorisch klaar voor om weer een groot kampioenschap te organiseren. Onze ruim 150 professionele vrijwilligers kijken er nu al naar uit om het evenement tot een groot succes te maken voor ruiters, paarden, gasten en bezoekers.’’

‘Veiligheid en welzijn staan centraal in de cross’

Uniek aan de kampioenschappen in Maarsbergen is het crosscountry parcours dat door het park van de historische buitenplaats Maarsbergen gaat. Crossbouwer Aert van der Goes vertelt: “Samen met Dominic Moore (Jump 1) en Eric Winter (crosscountry course designer) zijn we twee jaar geleden begonnen met een visie voor ons parcours. Binnen onze visie kennen we drie uitgangspunten: Als eerste staan veiligheid en welzijn van de paarden altijd centraal waarbij we hindernissen bouwen die ruiters en paarden opleiden voor de toekomst. Verder bedenken we voor elke plek op het landgoed een thema, waar de hindernissen in passen. Zo hebben we ‘bruggen & boten’ en een ‘Nederlandse markt’. Als laatste maken we gebruik van het landschap: de paarden gaan door de gracht van Kasteel Maarsbergen en doorkruisen de bossen. Het is een enorme eer om in 2027 de cross van het EK te mogen bouwen.”

Bron: persbericht