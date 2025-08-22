EK eventing young riders voorbij voor Tijn de Blaauw door hoefabces bij The Joker

Tijn de Blaauw neemt deze week geen deel aan het EK voor young riders in Strzegom met de 16-jarige KWPN'er The Joker (v. Kreator XX). Op woensdag had de KWPN'er bij de veterinaire keuring een kleine on onschuldige hoefabces. De Blaauw schrijft op Instagram: ''Het is nu gelukkig genezen en het gaat goed met hem. Het welzijn van mijn paard staat altijd voorop, dus hoe pijnlijk dit ook is, ik weet dat het de juiste beslissing is. Ik ben dankbaar voor alle steun tijdens onze reis en zal mijn teamgenoten aanmoedigen.''

”Sport kent hoogte- en dieptepunten en helaas is dit een van de dieptepunten. Ik ben mentaal sterk, maar dit doet echt pijn. Na een heel seizoen voorbereiding is het ongelooflijk moeilijk te accepteren dat we met mijn ervaring een goede kans hadden om een ​​topresultaat te behalen op het EK, maar niet zullen kunnen laten zien wat we in huis hebben.”

Nederlandse team

Het team dat Nederland bij de young riders vertegenwoordigd bestaat nu uit: Senna van Houte met de tienjarige Calgary 92 (v. Connor), Rina van der Kolk met de negenjarige Charmain PH Z (v. Comme il Faut), Sophie Weening met de tienjarige Konan (v. Kannan) en Splinter Bergsma met de twaalfjarige Vigo Key Sr Z (v. Vigo d’Arsouilles).

