EK Hartpury: Junioren zevende en Young Riders zesde na dressuur

De Europese Kampioenschappen voor eventing-junioren en -young riders zijn vandaag begonnen aan het tweede gedeelte van de dressuur. Nadat alle ruiters gestart zijn is het tijd om de balans om te maken. Bij de Junioren staat Nederland nu op de zevende plaats in het landenklassement. Bij de Young Riders is dit een plaats hoger. Het team met maar drie combinaties staat op de zesde plaats. Bij zowel de Junioren als de Young Riders gaat Duitsland ruimschoots aan de leiding.

Bij de Junioren kwam het beste Nederlandse resultaat van Leida Naber. Zij reed met Acsi T-Bone Eh Z (v. Thunder Vd Zuuthoeve) een knappe dressuurproef wat goed was voor (-32.3). Leida en Maxime Karman kwamen gister al aan start en waren de twee beste combinaties van TeamNL. Sophie Weening en Jimmy Choo M (v. Starpower) reden vandaag voor het team naar een resultaat van -35.1. Ook Rina van de Kolk kwam aan start en reed naar een score van -36.2. Het totaal komt hiermee uit op 101.0. Duitsland zette het beste resultaat neer (-86.6) gevolgd door Groot Britannië (-88.2) en Ierland (-93.8).

Bij de Young Riders kwamen er maar drie combinaties aan start voor TeamNL. Carolina Moesbergen was hiervan de beste met Fincent (v. Amadeus) (-34.3). Puck Buijnsters volgt met Image of Rose (v. Sheyenne de Baugy) (-35.6). De derde ruiter voor Nederland Beau Posthumus reed Smokie (v. A Quidam M) naar -36.6. Hiermee komt het totaal voor TeamNL op 106.3. Duitsland is ook bij de Young Riders te sterk (-89.1) gevolgd door Groot Britannië (-93.2) en Frankrijk (-96.0). Morgen staat de cross op het programma.

